Selena Gomez bekent dat ze met bipolaire stoornis kampt: "Na jaren van klachten weet ik eindelijk wat er scheelt"

04 april 2020

10u00

Bron: CNN/ANP 0 Celebrities Selena Gomez (27) kwam er onlangs achter dat ze kampt met een bipolaire stoornis. Dat bekende de zangeres vrijdag aan Miley Cyrus in haar wekelijkse Instagram Live-serie ‘Bright Minded’. Toch blijft de zangeres, ondanks de diagnose, strijdvaardig: “Het maakt me niet bang dat ik dit nu weet.”



De 27-jarige Selena kampte jarenlang met depressies en angsten en ging recent naar een psychische instelling voor een gesprek. “Kortgeleden ben ik naar één van de beste psychiatrische ziekenhuizen in Amerika geweest”, bekende de zangeres en actrice aan Cyrus. “En daar kwam ik erachter, ik besprak dat ik na jaren van verschillende klachten realiseerde dat ik een bipolaire stoornis heb

Het deed haar goed om er meer informatie over in te winnen: “Ik was me nooit volledig bewust van deze deze aandoening en had geen antwoorden. Als ik meer informatie heb, helpt het me. Het maakt me niet bang nu ik het eenmaal weet. Toen ik jonger was, was ik bang voor onweersbuien. Mijn moeder kocht me toen boeken over onweersbuien en ze had zoiets van: ‘hoe meer je hierover leert, hoe minder bang je zal zijn.’ En dat heeft gewerkt en mij enorm geholpen.”

Opvoeding

Nu ze de diagnose kent, herkent de voormalig Disney-ster ook gedrag vanuit haar eigen familie. Eerder kon ze dat niet goed plaatsen. “Ik kom uit Texas, daar is het niet zo normaal om over mentale gezondheid te praten”, zei ze. “Je moet cool lijken. En dan zie ik woede ontstaan ​​bij kinderen en tieners omdat ze zo graag cool willen zijn. terwijl ik gewoon het gevoel had dat ik er alles over wilde weten. En dat nam de angst weg.”

Selena was eerder openhartig over haar mentale problemen, maar sprak niet eerder over een bipolaire stoornis. Toen de zangeres werd gediagnosticeerd was ze aanvankelijk bang, maar ook erg opgelucht. “Bang omdat het geheim openbaar was, maar opgelucht dat ik wist waarom ik jarenlang met verschillende depressies en angsten heb geworsteld.”

