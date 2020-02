Sektelid en drugsverslaafd, maar vanavond dé topfavoriet op de Oscars: het bijzondere leven van Joaquin Phoenix SDE

09 februari 2020

14u00 0 Celebrities Vanavond maakt Joaquin Phoenix (45) voor de vierde keer in zijn carrière kans op een Oscar. Of hij die effectief zal kunnen verzilveren, valt nog af te wachten, al zijn de voortekenen gunstig: dit awardseizoen rijfde hij al een BAFTA, SAG Award én Golden Globe voor zijn rol in ‘The Joker’ binnen. Niet slecht voor een acteur die weigert om binnen de lijntjes van Hollywood te kleuren.

Op 19 januari nam Joaquin Phoenix de SAG Award voor beste acteur in ontvangst in Los Angeles. Maar in plaats van dat uitgebreid te gaan vieren op een van de talloze afterparties, trok Joaquin meteen na de show naar een slachthuis, zo'n tien kilometer verderop. Daar deelde hij water uit aan varkens die in een geparkeerde vrachtwagen zaten. “Ik moet hier zijn", vertelde hij aan de aanwezige demonstranten. Niet zo verwonderlijk, aangezien Joaquin al sinds hij drie is, een overtuigd veganist is. Op een dag zag hij hoe vissen uit het water werden getrokken, en die aanblik traumatiseerde hem zo erg dat hij geen vlees meer wilde eten. “Het was zo gewelddadig, zo intens", zei hij daar later over. “Ik heb zo'n levendige herinnering aan het gezicht van mijn moeder. Ik heb die blik nog maar één andere keer gezien, toen ze sprakeloos was omdat we naar haar riepen. ‘Waarom vertelde je ons niet dat dát vissen zijn?’ vroeg ik haar, met tranen die over mijn wangen stroomden. Ze wist niet wat ze moest zeggen.”

River

De acteur kende een bijzondere jeugd. In de jaren zeventig maakten zijn ouders deel uit van de religieuze groepering Children of God, die als een sekte wordt beschouwd. De familie - moeder, vader en vijf kinderen - reisde als missionarissen door Zuid-Amerika, maar toen de sekteleider begon door te draaien, verlieten ze de groepering. Om geld binnen te halen, werden alle vijf de kinderen ingeschreven als kindsterren. Vooral zoon River toonde zich al snel een echt talent, al kon ook Joaquin enkele rollen versieren. In 1993 kwam de succesvolle carrière van River echter vroegtijdig ten einde, toen de amper 23-jarige acteur aan een overdosis overleed. Joaquin was toen net 19 jaar oud geworden. Hij hield zijn stervende broer in zijn armen op de stoep voor de Viper Room nightclub, die het eigendom was van Johnny Depp, waarna hij zelf de hulpdiensten verwittigde. “Toen River stierf, bereikte Joaquin zijn dieptepunt”, vertelt een naaste aan Life&Style. “Hij zag het allemaal gebeuren en was ter plaatse. Zoiets vergeet je niet. Tot op vandaag praat hij nog over zijn broer. Ik betwijfel of hij ooit helemaal over diens dood heen zal komen. Het trauma heeft hem voor het leven getekend.”

Lange tijd zwoer Joaquin de spotlights af, maar het was uiteindelijk zijn overleden broer die hem opnieuw richting Hollywood dreef. “Toen hij nog leefde, zaten we op een bepaald moment in de keuken en zei hij: ‘Je gaat een acteur worden en je gaat veel bekender worden dan ik ben.’ Mijn moeder en ik keken elkaar aan en dachten: ‘Waar heeft hij het in godsnaam over?’ Ik weet niet waarom hij dat zei of wat hij toen van me wist. Ik was toen niet echt aan het acteren. Maar hij zei het met zoveel gewichtigheid, met een soort van alwetendheid die me toen zo absurd leek. Maar nu achteraf bekeken, denk je: ‘Hoe wist hij dat?’", herinnerde Joaquin zich. “En ik ben hem daar voor eeuwig dank voor verschuldigd, want dankzij het acteren heb ik een geweldig leven.”

Afkickkliniek

Toch telde dit tweede deel van Joaquins carrière zowel pieken als dalen. In 2000 speelde hij keizer Commodus in ‘Gladiator’, waar hij een eerste Oscarnominatie voor kreeg, en ook voor zijn rollen in ‘Walk the line' en ‘The Master’ kreeg hij een nominatie, maar hij kon geen van de twee verzilveren. Na ‘Walk The Line’ schreef hij zichzelf in een afkickkliniek in, omdat hij ter voorbereiding op de rol van Johnny Cash té veel was gaan drinken. “Ik beschouwde mezelf als een echte levensgenieter”, zei hij daar later over. “Ik was een acteur in L.A. Ik wilde gewoon plezier maken. Maar ik maakte geen connectie met de wereld of mezelf op de manier waarop ik zou willen. Ik was een idioot, die maar rondholde, dronk en naar stomme clubs ging." En dus ging hij naar de afkickkliniek. “Ik dacht dat het gewoon een plek was waar je in een jacuzzi zat en een fruitsalade at. Maar toen ik daar aankwam begonnen ze over de twaalf stappen, en ik dacht: ‘Wacht even! Ik ga nog steeds weed blijven roken.’ Aan de basis van het programma ligt spiritualiteit, en dat is belangrijk voor me maar ... ik blijf nog steeds een hippie, weet je.” De acteur geeft wel toe dat hij alcohol nuttigt wanneer hij moet vliegen, maar weed rookt hij niet meer. “Er zijn zoveel dingen waar ik van houd, maar ik wil niet meer wakker worden met een kater. Ik moet er niet tegen vechten - het is gewoon de manier waarop ik nu leef. Het is waarschijnlijk deels de leeftijd.”

Grote liefde Rooney

Het grootste hoogtepunt in Joaquins leven: actrice Rooney Mara (34). Hij ontmoette haar in 2013 op de set van ‘Her’, al sloeg de vonk pas écht over in 2016, toen ze samen in ‘Mary Magdalene’ speelden. “Ze is het enige meisje dat ik ooit heb opgezocht op het internet", geeft hij toe. De twee hebben veel gemeen. Ze houden allebei van karate, yoga en meditatie en komen uit een familie van acteurs. Ook Rooney’s oudere zus Kate acteert - ze is onder meer bekend uit ‘House of Cards’. “Joaquin en Rooney delen dezelfde waarden. Ze zijn allebei extreem spiritueel en zetten zich in voor dierenrechten", klinkt het. “En ze waren allebei al veganistisch voordat ze elkaar ontmoetten. Dat is een goed teken, want ik denk niet dat Joaquin zou kunnen trouwen met een vleeseter.” Dat huwelijk zit er ondertussen wel aan te komen. Het koppel verloofde zich in 2019 en er wordt verwacht dat ze nog dit jaar in het huwelijksbootje zullen stappen. “Ze is de liefde van zijn leven. Ze begrijpt hem en hij voelt zich comfortabel genoeg bij haar om eerlijk tegen haar te zijn. Hij vertrouwt haar zijn leven toe. En op een bepaalde manier, denk ik dat Rooney hem gered heeft.”

De twee denken dan ook al aan een eigen familie. Begin januari werden ze gezien in de California Fertility Partners, wat erop zou kunnen wijzen dat ze aan kinderen willen beginnen - of al volop aan het proberen zijn. “Hij kan niet wachten om vader te worden", vertelt een bron. “Hij wil zijn kinderen in een compleet andere omgeving opvoeden dan zijn eigen jeugd.”

Recyclage

Maar eerst is er dus nog de Oscaruitreiking vanavond. Mogelijk kan Joaquin na drie pogingen eindelijk een Academy Award op de kast zetten. Welverdiend, vindt de bron. “Joaquin is een van de vriendelijkste mensen die ik ken, en hij heeft zoveel meegemaakt. Als iemand liefde en geluk verdient, dan is hij het.” Er is in ieder geval één zekerheid: de acteur zal op de rode loper verschijnen in het maatpak van Stella McCartney dat hij ook alle afgelopen awardshows droeg. Dat doet hij als aanklacht tegen verspilling en de groeiende impact van de mode-industrie op onze planeet.