Sean Penn valt weer voor een veel jongere vrouw (en ze is nog bekend ook)

13 maart 2018

10u51 0 Celebrities Na Scarlett Johansson (33) en Charlize Theron (42) is Sean Penn (57) volgens de laatste geruchten opnieuw voor een veel jongere actrice gevallen: Amber Heard (31).

In Page Six klinkt het dat Sean en Amber het in het Oscarweekend erg gezellig hebben gemaakt tijdens een diner in de Tower Bar van het Sunset Tower Hotel in de Verenigde Staten. "Ze deelden een fles rode wijn, flirtten met elkaar en ze waren erg intiem. Soms waren ze serieus in gesprek en soms lachtten ze", vertelt een ooggetuige. "Amber zag er schitterend uit en ze leek erg gelukkig."

Amber was in het verleden getrouwd met Johnny Depp en daarna vormde ze een koppel met Elon Musk.