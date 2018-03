Sean Penn en Robin Wright kwamen maar niet overeen over de opvoeding van hun kinderen MVO

27 maart 2018

06u50

Bron: ANP 0 Celebrities Eén van de punten waarop het misging tussen de gescheiden Sean Penn en Robin Wright, was de opvoeding van hun twee kinderen. Dat vertelde Sean maandag in de podcast van Marc Maron.

"Uiteindelijk hadden zij en ik niet dezelfde ethische kijk op opvoeden en het voortzetten van de opvoeding van volwassen kinderen", aldus de acteur, die niet uitweidde over het meningsverschil. Sean en Robin waren tot 2010 getrouwd en hebben samen dochter Dylan (26) en zoon Hopper (24). "We hebben inmiddels los van elkaar relaties met onze kinderen en dat is beter zo, want ze maken nu hun eigen keuzes."

Toch is er geen vijandigheid tussen de exen, aldus Sean. "Er is niet veel contact. Maar het is ook niet alsof we niet met elkaar overweg komen."