Sean Penn 30 jaar na de breuk: "Ik hou nog altijd van Madonna" MVO

29 maart 2018

07u15 0 Celebrities Hoewel ze al bijna 30 jaar uit elkaar zijn, heeft Sean Penn nog altijd een zwak voor zijn eerste vrouw Madonna. Dat liet de acteur doorschemeren in een interview met Stephen Colbert in 'The Late Show'.

De talkshowhost onderwierp Penn aan een aantal vragen tijdens een spelletje en een daarvan was 'Madonna of Britney Spears?'. Hierop moest de Oscarwinnaar lachen en zei: "Die twee kun je niet met elkaar vergelijken! Ik houd heel veel van mijn eerste vrouw, dus voor mij is er geen twijfel mogelijk in deze."

Sean en Madonna waren vier jaar getrouwd, voordat hun huwelijk in 1989 ontbonden werd. Ze speelden samen in de film Shanghai Surprise. Beiden hertrouwden en scheidden opnieuw; Madonna van regisseur Guy Ritchie en Sean van actrice Robin Wright.