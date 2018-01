Seal haalt uit naar Oprah Winfrey: "Je was altijd deel van het probleem, en nu denkt men opeens dat je de oplossing bent" MVO

Seal gelooft niet dat Oprah Winfrey niets wist van het wangedrag van Harvey Weinstein. Dat laat de zanger woensdag weten op Instagram.

"Ach ja, dat is waar: je had wel geruchten gehoord maar je had geen idee dat hij echt jonge, naïeve actrices misbruikte die geen idee hadden wat ze zich op de hals haalden. Mijn fout", aldus de muzikant, die Hollywood in zijn post "schijnheilig" noemt. Hij plaatst bij zijn woorden twee foto's waarop de presentatrice poseert met Weinstein, op één van de kiekjes geeft ze de gevallen studiobaas een zoen. "Je was tientallen jaren deel van het probleem en nu denkt men opeens dat je de oplossing bent," schrijft hij daarbij.

Alhoewel een aantal volgers de zanger complimenteert met de post, verwijten anderen hem dat hij slechts een aanname doet over Oprah. Ook wijzen verschillende Instagrammers Seal erop dat er van de moeder van zijn kinderen, Heidi Klum, ook verschillende foto's zijn waarop ze innig poseert met Weinstein.

Oh I forgot, that's right.....you'd heard the rumours but you had no idea he was actually serially assaulting young stary-eyed actresses who in turn had no idea what they were getting into. My bad. #SanctimoniousHollywood