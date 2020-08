Seal en Heidi Klum vechten in rechtbank om hun kinderen: “Hij is bang dat zij ze voorgoed in Duitsland zal houden” MVO

23 augustus 2020

17u06

Exen Seal (47) en Heidi Klum (57) worden het niet eens over waar hun vier kinderen moeten wonen. Het topmodel heeft een verzoek bij de rechter ingediend om haar kinderen naar Duitsland te halen, omdat de zanger daar niet aan meewerkt. Seal is daar bang voor, vooral omdat hij vreest dat zijn ex-vrouw ze daar wil houden, is te lezen in juridische documenten die The Blast in handen heeft.

Heidi wil dat de kinderen bij haar zijn tijdens de opnames van Germany’s Top Model en hun opa en oma kunnen zien. Seal denkt echter dat het model van plan is met hun kinderen in haar thuisland te blijven. Als de rechter haar verzoek goedkeurt dan kan dat ervoor zorgen dat ze voor onbepaalde tijd wegblijven, schrijft Seal in een verzoek aan de rechter om ze bij hem te laten.

De zanger is ook bang dat het vanwege de coronacrisis niet veilig voor ze is om te vliegen en denkt daarnaast dat het door de situatie ook onzeker is of ze dan nog terug kunnen komen. “Vanwege de onzekerheid over de impact van Covid-19 op de vliegrestricties in dit land en in Duitsland, die ieder moment kunnen wijzigen en de kinderen ervan kunnen weerhouden Duitsland te verlaten of de Verenigde Staten binnen te komen.”

Politieke situatie

Volgens Seal heeft Heidi vaker aangegeven dat ze graag wil dat hun kinderen verhuizen. Het model zou bezorgd zijn over de politieke situatie in de Verenigde Staten.

Het voormalig koppel heeft vier kinderen: Leni (16), Henry (14), Johan (13) en Lou (10). De twee scheidden in 2014 na een huwelijk van negen jaar. Heidi trouwde vorig jaar met muzikant Tom Kaulitz.