Scott Disick (35) en Sofia Richie (19) toch nog samen

05 juni 2018

06u24

Bron: ANP Celebrities Sofia Richie (19) en Scott Disick (35) zijn niet uit elkaar. Dat heeft Scott laten weten na verschillende berichten dat de relatie van de twee op de klippen was gelopen.

"We hadden geen idee dat we uit elkaar waren", grapte de realityster maandag in een Instagram Story. "Maar bedankt dat jullie aan ons hebben gedacht."

De geruchten dat de twee een punt achter hun relatie hadden gezet kwamen op gang nadat Scott met een andere vrouw werd gespot op het lanceringsfeestje van de nieuwe plaat van Kanye West. Hij zou op dat evenement ook hebben verklaard dat hij vrijgezel was. Sofia zou hier zo boos over zijn geweest dat ze de ex van Kourtney Kardashian de deur had gewezen.

De 35-jarige realityster en de 19-jarige dochter van Lionel Richie benadrukten maandag nog eens dat alles koek en ei was door samen te lunchen in een restaurant in Malibu. De twee hebben sinds vorig jaar een relatie. Lionel lijkt daar niet al te gelukkig mee: de zanger verklaarde meermaals dat hij hoopte dat de relatie van zijn dochter een bevlieging is. Toch mengt hij zich niet in het liefdesleven van zijn tienerdochter. "Je kunt je er beter buiten houden, want de persoon die je het liefst met je dochter of zoon zou willen zien, die gaan ze nooit kiezen", aldus de muzikant tegenover Entertainment Tonight.

Nobu Een foto die is geplaatst door null (@letthelordbewithyou) op 05 jun 2018 om 01:52 CEST