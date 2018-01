Scott 'Chachi' Baio ontkent misbruik Baywatch-actrice Nicole Eggert mvdb

29 januari 2018

22u17

Scott Baio ontkent krachtig de beschuldigingen van seksueel misbruik die actrice Nicole Eggert uitte op Twitter. De acteur schrijft in een tweet dat "haar beweringen voor 100 procent leugens zijn", en ging aansluitend in een lange video op Facebook Live los op om alle aantijgingen te weerleggen.

Eggert (46), bij ons vooral bekend als 'Summer' in de jaren 90-serie Baywatch, beschuldigt Baio (57) ervan dat hij haar tussen haar veertiende en zeventiende lastig viel. Zij deed dat in een reactie op een tweet waarin werd verwezen naar Baio's steun aan president Donald Trump. "Vraag wat er in zijn garage in zijn huis gebeurde toen ik minderjarig was. Creep." Hierop volgde een reeks tweets waarin ze ging in detail over zijn gedrag. De twee speelden in de jaren tachtig samen in de sitcom Charles in Charge.

In de 16 minuten video op Facebook zegt Baio dat Eggert begon met haar beschuldigingen toen zij haar realityshow promootte, maar hij hield zijn mond omdat ze uiteindelijk weer stopte met haar claims. In 2017 sprak Eggert opnieuw over het vermeende misbruik. Baio zou daarop tegen Eggert in een brief gezegd hebben dat ze naar de politie moest stappen als ze bewijzen had van wat er toentertijd plaats zou hebben gevonden. "Dat deed ze niet, maar deed in plaats daarvan haar beklag op sociale media. Mensen zoals ik zijn daar de dupe van", aldus Baio.

De acteur was in de zomer van 2016 de enige celebrity die een toespraak hield op de Republikeinse conventie van Donald Trump. Baio vertolkte in de jaren zeventig tachtig de rol van 'Chachi' in de legendarische comedyreeks 'Happy Days'.

Ask @scottbaio what happened in his garage at his house when I was a minor. Creep. https://t.co/YrQydBKd0a Nicole Eggert(@ NicoleEggert) link

Nicole Eggert in 2016.