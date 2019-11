Scooter Braun reageert voor het eerst op aanval Taylor Swift: “Ik ga hier niet aan meedoen” SDE

22 november 2019

08u30

Bron: ANP 0 Celebrities Scooter Braun (38) heeft voor het eerst iets gezegd over de vete met Taylor Swift (29) waarin hij en zijn bedrijf in verwikkeld zijn. Hij liet daarbij vooral verstaan er geen voorstander van te zijn dit soort zaken via sociale media of de pers uit te vechten.

De zangeres haalde vorige week via haar sociale media-kanalen uit naar Scooter en zijn zakenpartner Scott Borchetta. Hun platenlabel Big Machine Records heeft de rechten van de muziek van Taylor in handen en zou het haar verboden hebben op te treden met haar oude nummers. Het label ontkent dat en heeft de zangeres nog eens expliciet toestemming gegeven een medley ten gehore te brengen tijdens de American Music Awards komend weekend.

In een speech op een entertainmentconferentie liet Scooter donderdag weten: "We leven in een tijd waarin alles een ongezonde tweestrijd is. Waarin mensen denken dat sociale media de geschikte plek zijn om alles te spuien, en geen conversatie aan te gaan. Ik hou er niet van dat politici dat doen, ik hou er niet van als wie dan ook dat doet. En als dat betekent dat ik nog iets langer de bad guy lijk, dan ben ik nog maar even de bad guy. Ik ga hier niet aan meedoen."