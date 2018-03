Schwarzenegger wil oliebedrijven aanklagen: "Ze maken zich schuldig aan moord"

MVO

13 maart 2018

08u00 6 Celebrities Arnold Schwarzenegger is van plan de grote oliemaatschappijen voor de rechter te slepen. Volgens de acteur en voormalig gouverneur van Californië maken de bedrijven zich schuldig aan moord.

"De oliemaatschappijen wisten in 1959 al dat de aarde zou opwarmen als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen", legde de 'governator' tijdens SXSW uit aan Politico. Volgens Schwarzenegger weten de bedrijven bovendien dat "het een gevaar vormt voor mensenlevens, dat het dodelijk is".

De acteur en milieuactivist trekt een parallel met rechtszaken tegen de tabaksindustrie. "Naar mijn mening is het absoluut onverantwoordelijk geen waarschuwingslabel op je product te plakken als je weet dat het dodelijk is." Schwarzenegger is dan ook van mening dat er waarschuwingslabels moeten komen op auto's en tankstations.

Wanneer Schwarzenegger naar de rechter stapt, is nog niet duidelijk. Dat het de acteur menens is, wel. "Ik zie geen verschil: als je een kamer binnenstapt en je weet dat je iemand om gaat brengen, is dat moord. Naar mijn mening is het hetzelfde met de oliemaatschappijen."