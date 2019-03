Schokkende vondst: de verknipte pornocollectie van Michael Jackson duikt op TDS

14 maart 2019

06u00

Bron: Daily Mirror 3 Celebrities Michael Jackson is actueler dan ooit. Sinds de ophefmakende documentaire ‘Leaving Neverland’ werd uitgezonden, heeft iedereen een mening over de overleden King of Pop en het vermeende kindermisbruik. Onvertelde verhalen duiken op en nieuwe bewijzen komen bovendrijven. Zoals schokkende beelden van zijn verknipte pornocollectie, die destijds in beslag werden genomen tijdens een huiszoeking. De Britse krant Mirror wist de hand te leggen op het nooit eerder geziene belastende materiaal.

Al die jaren na de dood van superster Michael Jackson zijn volgens de Britse krant “schokkende, nooit eerder gepubliceerde politiedocumenten” opgedoken, waaruit moet blijken dat de zanger tamelijk perverse trekjes had. Popster Michael Jackson hield de deur van zijn badkamer angstvallig op slot en bewaarde er een digitaal fototoestel en een draagbare computer. De op 25 juni 2009 overleden King of Pop had in zijn Neverland Ranch ook een geheime kamer vol bizarre sm-foto’s en ook nog een soortgelijke collectie in een opslagplaats op zijn domein.

De documentatie waar het om gaat is van de Santa Barbara Couny Sherrif’s Department en werd verzameld in november 2003, het jaar waarin Michael Jackson officieel werd verdacht van kindermisbruik. Tientallen rechercheurs doorzochten toen op 18 november zijn Neverland Ranch in Los Olivios (Californië), op zoek naar bewijzen waarmee het mogelijke misbruik kon worden aangetoond. Er werden boeken, foto’s en videobeelden gevonden, allen van pornografische aard. Van porno met transgenders, over afbeeldingen van bondage bij jonge mannen, tot zelfs een foto van een kind dat seksueel wordt betast.

(lees verder onder de foto’s)

Seksverslaving

Michael werd uiteindelijk nooit veroordeeld. Hoe dan ook liegen de bevindingen (die vertrouwelijk onderdeel waren van een rechtszaak, red.) van de politie er niet om. In zijn woning werd een grote hoeveelheid foto’s en filmpjes aangetroffen van mannen, vrouwen, maar ook minderjarige jongens en meisjes in tamelijk schokkende posities. En ook nog een onbekend aantal recepten voor medicijnen waarmee Jackson zijn seksverslaving zou hebben onderdrukt.

Tijdens de huiszoeking werd ook de door Jackson gehuurde opslagruimte doorgespit. Die box zou de zanger hebben gehuurd toen hij lucht kreeg van de komende huiszoekingen. In de ruimte lagen notities, agenda’s, documenten, geluidsbanden, video’s, maar ook grote stapels pornografisch materiaal, zo stelt de Britse krant.

Michael Jackson's sick porn collection at Neverland - bondage, kids and animal torture https://t.co/Wn1YqeNYF0 pic.twitter.com/5uSwI4ems0 Mirror Celeb(@ MirrorCeleb) link