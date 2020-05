Schoenen van Amy Winehouse en handgeschreven songtekst Bon Jovi onder de hamer voor het goede doel LOV

18 mei 2020

12u46 2 Celebrities Terwijl het coronavirus de wereld in z'n greep houdt, probeert iedereen z'n steentje bij te dragen aan het verslaan van de pandemie. Ook heel wat celebrities proberen iets te doen, zoals geld inzamelen voor goede doelen. Zo zette platenmaatschappij Island Records een veiling op met allerhande speciale items van hun artiesten.

Heel wat zangers en bands haalden een item uit hun persoonlijke verzameling om aan te bieden op de grote veiling voor het goede doel. Wie geen tof item had liggen, bied een ‘experience’ aan. Het geld dat die veiling opbrengt, moet gaan naar organisaties die voedselbanken ondersteunen en de gezondheidssector.

Er zitten heel wat opvallend loten in de veiling, die ongetwijfeld een groot bedrag zullen opbrengen. Zo kan je een privé rondleiding krijgen door de bekende Abbey Road Studios in Londen, waar je dan ook mag genieten van een ontbijt voor vier personen. Jessie J nodigt je dan weer als VIP uit naar één van haar shows, waar je een meet and greet krijgt en een rondleiding door de backstage van het concert. Ook Sam Smith biedt zo’n pakket aan.

Biedingen zijn al begonnen en kan via de website van Omega Auctions.

Boxset met handgeschreven lyrics van Bono

U2-frontman Bono heeft een speciale boxset te geef. Daarin zit het album ‘The Joshua Tee’, gesigneerd door alle leden van de Ierse band. Er zullen ook vinylplaten inzitten met nog nooit eerder uitgebrachte liveopnames, en ook 3,5 uur aan exclusieve muziekopnames. Naast nog wat andere platen en een fotoboek, voegt Bono er ook nog een speciaal vel papier toe aan de set: de handgeschreven songteksten van ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’.

Stiletto’s uit de persoonlijke garderobe van Amy Winehouse

In naam van de Amy Winehouse Foundations, doneerde de vader van de overleden zangeres een paar stiletto’s, afkomstig uit haar persoonlijke garderobe. Het gaat om hakken van designer Jonathan Kelsey in maatje 38. Die werden zelfs door de designer vernoemd naar Amy in 2008.

Mumford and Sons banjo met lessen

Een speciale voor de fans van Mumford and Soms: de band heeft een door Marcus, Ben, Winston en Ted gesigneerde banjo klaarliggen. Dat niet alleen, de winnaar krijgt ook een privé virtuele banjoles van Winston.

One Republic gesigneerde basgitaar

Ook de mannen van One Republic hebben een instrument in de aanbieding. De basgitaar werd gesigneerd door Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brent Kutzle, Eddie Fisher en Brian Willett. Het instrument werd gebruikt in de videoclip van ‘Love Runs Out’.

Handgeschreven songtekst van Jon Bon Jovi

Misschien wel één van de meest gewilde items van de veiling; Jon Bon Jovi veilt een stukje papier. Daarop staan de handgeschreven songteksten van ‘Livin’ On A Prayer’, één van de bekendste nummers van Bon Jovi. En bonus: je krijgt er ook het papiertje van ‘Dead or Alive’ bij.