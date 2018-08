Scheidingsadvocate in Hollywood onthult: zo verlopen vechtscheidingen tussen sterren er écht TDS

23 augustus 2018

20u33

Bron: Eigen berichtgeving 1 Celebrities De echtscheiding van Brad Pitt en Angelina Jolie is in een onvervalste oorlog uitgemond. Over zowat alles maakt het ex-koppel nu ruzie. Een veelvoorkomend scenario bij (v)echtscheidingen in Hollywood. A-list advocate Laura Wasser verklapt hoe het er achter de gesloten deuren echt aan toegaat.

Laura is niet de eerste de beste advocate. Angelina Jolie, Kim en Khloé Kardashian, Kris Jenner, Britney Spears, Christina Aguilera, Ryan Reynolds, Heidi Klum, Ashton Kutcher, Jennifer Garner, Ashlee Simpson, Hilary Duff, Kiefer Sutherland, Mariah Carey, Russell Brand, ... Het zijn maar enkele van de vele celebs die zich bij hun scheiding(en) door Laura lieten verdedigen. Niet dat ze goedkoop is, want de advocate vraagt meer dan 500 euro per uur voor haar diensten. Maar dat is ze, volgens haar bekende klanten, meer dan waard.

1. De kracht van timing

"Een liefdesbreuk wordt in Hollywood grotendeels bepaald door de pr-machine achter het scheidende koppel", legt Laura uit. "Zij beslissen wanneer de breuk bekendgemaakt mag worden, en soms verzwijgen ze dat lang. Vaak omdat ze als koppel nog hun opwachting willen maken op een rode loper. Persoonlijk raad ik mijn cliënten aan om het nieuws van hun scheiding bekend te maken in de periode tussen kerst en nieuw. Er wordt sowieso over de breuk gepraat, maar dan zijn mensen vooral met de feestdagen bezig. Een ster die gaat scheiden is dan minder groot nieuws."

2. Soms slaat de twijfel toe

Niet alleen het pr-team kan ervoor zorgen dat het lang duurt voor een scheiding officieel wordt. Ook de kibbelende partners zelf. Want slaat de twijfel toe, zelfs in de rechtbank. "Als het om passionele mensen gaat, weet ik al dat ik me aan veel mag verwachten. Vaak zijn het net de mensen die elkaar het ergst haten, die hun huwelijk toch nog een kans willen geven. Die haat kan heel snel weer omslaan in liefde. Maar als iemand mijn kantoor binnenkomt en geen blijk van emotie geeft, dan weet ik dat het huwelijk echt wel voorbij is."

3. Wat met bedrog?

Ook als haar beroemde klanten gaan trouwen staat Laura hen bij. "Dan geef ik advies over de 'prenuptials'. Dat zijn de voorwaarden waarmee je je akkoord verklaart voor je elkaar het jawoord geeft. Veel sterren vragen om een 'geen bedrog'-clausule in te bouwen. In geval van overspel krijgt hij of zij dan heel veel geld van de bedriegende partij. Ik weet dat sommige zo'n clausule goedkeuren, maar ik vind dat je zoiets niet kan afdwingen. En als een van beide partners een drank- of drugsverleden heeft, is het niet ongewoon dat ze geld eisen als die persoon hervalt."

4. Kalmte kan u redden

Als een huwelijk definitief voorbij is, gaat niet iedereen daar even respectvol mee om. "Maar ik vertel mijn cliënten voortdurend dat ze zich niet mogen laten leiden door woede. Dat kan hun zaak meer kwaad dan goed doen. Bedenk geen plan op basis van wraakgevoelens. Je verdient er alles behalve punten mee voor sympathie bij de rechter".

5. Naar wie gaan de huisdieren?

Vaak maken de exen geen ruzie over materiële dingen, maar over hun huisdieren. "Maar vanuit juridisch oogpunt is een hond niet meer of minder dan pakweg een vaas", aldus Laura. "De rechter zal kijken wie de hond gekocht heeft, of het een cadeau was... Kortom, zaken die bewijzen wie de eigenaar van de hond is. Als ze het beestje samen gekocht hebben, moeten ze een regeling uitwerken. Mensen zeggen vaak dat dieren net als kinderen zijn, maar juridisch gaat die vlieger niet op. Als je als ex-koppel het beste wilt voor je huisdier, moet je het dus zélf oplossen."