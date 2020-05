Scheiding loopt uit de hand: Queens of the Stone Age-frontman eist contactverbod voor echtgenote TDS

09 mei 2020

13u04

Bron: TMZ/ANP 1 Celebrities Josh Homme (46), frontman van Queens of the Stone Age, wil dat Brody Dalle - weldra zijn ex-vrouw - niet langer bij hem in de buurt komt. De Amerikaanse rocker heeft een contactverbod aangevraagd omdat zijn vrouw hem maar blijft lastigvallen, meldt TMZ op basis van juridische documenten.

Josh en Brody, zangeres van The Distillers, vroegen in november na een huwelijk van bijna 15 jaar de scheiding aan. Die escaleerde echter meteen: amper een maand later regelde de vrouw een contactverbod omdat Josh volgens haar in beschonken toestand aan de deur kwam en haar een kopstoot gaf. Nu draait Josh evenwel de rollen om: de zanger meent dat zijn echtgenote steeds ongevraagd blijft opduiken om hem uit te dagen.

De rocker stelt onder meer dat zijn ex, met wie hij drie kinderen heeft, bij een paardrijles van hun dochter langskwam en hem vanuit haar wagen begon te filmen. Josh kreeg vervolgens een boos telefoontje van haar advocaat met het verzoek weg te gaan, omdat anders de politie zou worden gebeld.

De Queens of the Stone Age-frontman zou nu vrezen dat zijn echtgenote hem met dergelijke valse beschuldigingen wil laten arresteren, wegens het schenden van zijn eigen contactverbod. Daarom vroeg hij dus op zijn beurt een contactverbod aan. Brody mag de komende periode niet bij Josh in de buurt komen, in ieder geval tot een hoorzitting die later deze maand staat gepland.

