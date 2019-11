Scheiding Fergie en Josh Duhamel na 2 jaar rond MVO

26 november 2019

14u30

Bron: ANP 0 Celebrities Twee jaar nadat Fergie, die officieel Stacy Ann Ferguson heet, en haar echtgenoot Josh Duhamel aankondigden uit elkaar te gaan, is hun scheiding nu officieel geworden. Het paar, dat een 6-jarige zoon Axl heeft, is tot een overeenkomst gekomen waarmee beide partijen kunnen leven.

De 44-jarige Fergie, die bekend werd als zangeres van The Black Eyed Peas, en de 47-jarige Josh, waren sinds 2009 getrouwd. Daarvoor waren ze al 5 jaar samen. In september 2017 lieten ze weten niet langer samen te zijn, waarop Fergie afgelopen mei de scheiding aanvroeg.

Duhamel zou graag nog meer kinderen willen in de toekomst en lijkt daar vaart achter te zetten, zo liet hij vorig jaar weten in een interview met Dax Shepard. “Ik ben geen 30 meer, dus ik moet wel iemand vinden die jong genoeg is om kinderen te krijgen. Ik ben geen type dat er maar op los wipt, ik ben op zoek naar een vrouw met wie ik samen kan zijn en met wie ik een familie kan stichten.”