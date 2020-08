Scheiding eindelijk rond: Ewan McGregor moet maandelijks 42.874 euro aan ex betalen SDE

16 augustus 2020

11u38

Bron: The Sun 0 Celebrities Na drie jaar is de scheiding van acteur Ewan McGregor (49) en z’n ex-vrouw Eve Mavrakis (54) eindelijk rond.

Ewan McGregor en Eve Mavrakis leerden elkaar kennen op de set van de tv-reeks ‘Kavanagh QC’ en stapten in 1995 in het huwelijksbootje. Ze hebben samen vier dochters: Clara (24), Jamyan (19), Esther (18) en Anouk (9). Maar in 2017 viel Ewan voor de charmes van Mary Elizabeth Winstead (35), z'n tegenspeelster uit de reeks ‘Fargo’. Het koppel ging nog datzelfde jaar uit elkaar, en in januari 2018 vroeg Ewan in de Verenigde Staten de scheiding aan.

Die scheiding is nu helemaal rond. Vorig jaar werden de twee ex-geliefden al als ‘single’ erkend door de rechtbank, maar over de verdeling van de goederen en de voogdij over hun kinderen was nog geen besluit genomen. Nu wel. Ewan en Eve zullen het hoederecht over hun jongste dochter, Anouk, delen. Ze hebben toegestemd om zich daarbij flexibel op te stellen, zodat de verdeling van het hoederecht vooral past in het schema van Anouk. Elke maand zal Ewan z'n ex-vrouw 12.597 euro alimentatie betalen om in het onderhoud van z'n dochter te voorzien. Hij zal ook een trustfonds opzetten zodat Anouk later kan gaan studeren.

Maar dat is niet alles. Ewan moet ook z'n ex-vrouw, een production designer, alimentatie betalen. Bij die 12.597 euro komt dus maandelijks nog een som van 30.277 euro.

