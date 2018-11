Scheiding Ben Affleck en Jennifer Garner afgerond met strikte regels: “Nooit gemene opmerkingen over elkaar maken” MVO

03 november 2018

09u51

Bron: ANP 0 Celebrities Ben Affleck en Jennifer Garner hebben hun scheiding afgerond door de scheidingspapieren bij de rechtbank in te dienen.

Uit de scheidingspapieren blijkt dat ze beide verantwoordelijk blijven voor de opvoeding en verzorging van hun drie kinderen. Ze kwamen eveneens overeen om samen een half jaar lang op maandelijkse basis langs te gaan bij een opvoedingsdeskundige.

Ben en Jennifer lieten daarnaast schriftelijk vastleggen dat ze nooit en te nimmer beledigende opmerkingen over elkaar zullen maken in aanwezigheid van de kinderen. Ook ruziemaken, schreeuwen of grof taalgebruik op gehoorafstand van de kinderen is uit den boze.

Ben en Jennifer kondigden drie jaar geleden, na een huwelijk van ruim tien jaar, al aan dat ze uit elkaar gingen. Echt haast hadden ze niet want in april 2017 werd de scheiding pas formeel aangevraagd. Ook in het afgelopen jaar maakte het koppel, dat nog steeds bevriend met elkaar is, geen vaart met de afhandeling van de verdere papierwinkel. Dat kwam mede door de drankverslaving van Ben en zijn nieuwe verblijf in een kliniek.