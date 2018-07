Scheiden doet lijden? Heidi Klum en Seal bewijzen dat het ook anders kan TK

11u24 0 Celebrities (V)echtscheidingen waarbij beide ouders er niet meer in slagen om door een deur te kunnen, komen helaas maar al te vaak voor. Heidi Klum en Seal bewijzen echter dat het ook anders kan: toen hun zoontje van ouder 'wisselde', kon er zelfs een knuffel en een kus vanaf.

Dit weekend ontmoetten Heidi Klum en Seal elkaar op JFK, de luchthaven van New York. Klum zette daar hun zoontje Johan af, die vervolgens op een vlucht stapte met papa Seal. En dat ging er hartelijk aan toe: het voormalige koppel knuffelde elkaar en er kon zelfs een kus op de wang vanaf. Het bewijs dat co-ouderschap ook netjes kan verlopen.

In 2012 kondigde Klum aan dat zij en haar man Seal na zeven jaar huwelijk uit elkaar gingen. De twee komen echter nog steeds goed overeen en communiceren nog steeds prima als het gaat over hun drie kinderen: Henry (13), Johan (11) en Lou (9). Tijdens de 'wissel' op de luchthaven zat Klums nieuwe vriend, Tokio Hotel-gitarist Tom Kaulitz, overigens in de auto te wachten.