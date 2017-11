Schattige beelden: Ed Sheeran speelt muziek als kind TDS



Bron: Youtube 0 RV Ed Sheeran was als kind al in de weer met muziek. Celebrities Ed Sheeran heeft enkele schattige beelden gedeeld van zichzelf als kind. Dat deed hij voor liefdadigheidscampagne 'Hope and Homes for Children', waar hij nauw bij betrokken is.

Het goede doel, waar ook kleppers als Elton John en Emili Sandé aan meewerken, is gericht op het creëren van 's werelds grootste "online musical memory time capsule", aan de hand van persoonlijke videogetuigenissen.

Sheeran geeft alvast het goede voorbeeld. In zijn fragment vertelt de 'Shape of You'-zanger over zijn muzikale opvoeding en de bijzondere betekenis van het nummer Carrickfergus van 'Van Morrison en The Chieftains'.

Het fragment bevat ook enkele aandoenlijke archiefbeelden van Sheeran als kind. Ed bespeelt er zijn muziekinstrumenten met veel enthousiasme. Dat de Brit een voorliefde voor muziek heeft, werd toen al duidelijk.

'Hope and Homes for Children' wil met de campagne de acht miljoen kinderen in weeshuizen over de hele wereld een hart onder de riem steken. Donaties die vóór 27 december worden ontvangen, zullen overigens verdubbeld worden door de Britse regering.

Bekijk hier het hele fragment: