Schattig of levensgevaarlijk: David Beckham laat 6-jarige dochter met de auto rijden KDL

10u34

Bron: Instagram 1 Instagram David zette Harper op z'n schoot en liet haar met de wagen rijden Celebrities Victoria Beckham deelde afgelopen week een video op Instagram waarop te zien is hoe haar man, voormalig voetballer David Beckham, hun dochtertje Harper (6) op z'n schoot heeft gezet en haar met de auto liet rijden. De reacties op de video zijn gemengd, de ene fan van de familie vindt het schattig, de andere noemt het levensgevaarlijk.

"Is dit wel een goed idee?" en "Dit is zo onverantwoordelijk", klink het in de reacties op Instagram. Een aantal fans vinden de video wel schattig en schrijven dat het hen doet terugdenken aan hun kindertijd, toen ze ook bij hun papa op de schoot achter het stuur mochten plaatsnemen om even met de auto te rijden.

In het verleden kreeg ook Britney Spears heel wat kritiek nadat ze een van haar zoontjes op haar schoot had genomen toen ze met de wagen reed.

Someone loves her daddy! #drivingmissharper kisses x @davidbeckham Een foto die is geplaatst door null (@victoriabeckham) op 30 dec 2017 om 19:12 CET

photo_news Harper en David Beckham.

Photonews Ook Britney Spears kwam enkele jaren geleden in opspraak toen ze met een van haar zoontjes op haar schoot met de wagen reed.