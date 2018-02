Schattig of bizar? Dochter Kylie Jenner heet Stormi TDS

06 februari 2018

23u10

Bron: ANP 0 Celebrities De pasgeboren dochter van Kylie Jenner en Travis Scott heeft de naam Stormi gekregen. De realityster onthulde de naam dinsdag via sociale media middels een foto van het meisje. Op de foto houdt Stormi de duim van Kylie vast.

Het halfzusje van Kim Kardashian beviel afgelopen donderdag in het Cedars-Sinai ziekenhuis in Los Angeles. Het meisje is het eerste kindje voor haar en rapper Travis Scott.

In de Kardashian-familie is sprake van een heuse babyboom. Kim verwelkomde eerder deze maand via een draagmoeder haar derde kind en zus Khloe Kardashian is ook in verwachting van haar eerste kind.

Poll Wat denkt u van de naam? Schattig

Bizar Schattig 36%

Bizar 64%

stormi 👼🏽 Een foto die is geplaatst door null (@kyliejenner) op 06 feb 2018 om 22:14 CET