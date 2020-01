Schattig: moeder Matthew McConaughey gaat op date met vader Hugh Grant SDE

17 januari 2020

14u34

Bron: ET/Metro 0 Celebrities Twee filmgrootheden zouden binnenkort wel eens familie kunnen worden. Niemand minder dan Mary Kathlene McCabe (88), de moeder van Matthew McConaughey (50), en James Grant (91), de vader van Hugh Grant (59), gaan samen op date.

Het begon allemaal vorige maand, toen Hugh Grant in een dubbelinterview met Matthew McConaughey - de twee spelen samen in de nieuwe film ‘The Gentlemen’ - voorstelde om hun ouders te koppelen. “Zou je 87-jarige moeder geïnteresseerd zijn in een vriendelijke, 91-jarige Engelsman?” vroeg hij. De Amerikaanse McConaughey antwoordde toen: “Mijn vader ging weg in ‘92. Twee jaar geleden verliet haar tweede man, met wie ze 19 jaar samen was, haar. Dus ze is vrijgezel en levendig.”

Ondertussen heeft McConaughey aan Entertainment Tonight laten weten dat de twee acteurs geen mopje maakten toen ze over een mogelijke date tussen hun ouders praatten. “Zijn vader is 91, mijn moeder is 88", klonk het. “Ja, waarom niet? Ze gaan elkaar normaal gezien volgende week ontmoeten, en we zullen hen waarschijnlijk de rest van de nacht niet meer zien.” Ook Grant zag het wel goed komen tussen de twee bejaarden, en grapte dat de ontmoeting “bloedheet” zou zijn.