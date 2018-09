Schattig: meisje van 4 kopieert rode loper-looks van de sterren MVO

04 september 2018

11u46 0 Celebrities Stefani Chaglar is nog klein, maar ze heeft grote ambities. Het meisje van 4 heeft al 130.000 volgers op Instagram.

Ze kopieert namelijk graag de rode loper-looks van de sterren, door ze zelf in elkaar te knutselen met papier, vuilzakken, kranten, karton en zilverpapier. Stafani woont in Antalya, Turkije. Naast haar knutselkunsten heeft ze ook wat modeadvies voor de sterren klaar. Zo zegt ze in een video aan Nicole Kidman: "Dag Nicole, ik vind je jurk heel mooi, maar de strik is er te veel aan."

De kleine meid is niet alleen getalenteerd op modevlak, ze spreekt ook drie talen: Russisch, Engels en Turks. Als je haar vraagt waar ze het meest van houdt, klinkt het vastberaden: "Ik hou van mijn modellenwerk, van schilderen en bovenal van het leven!"

Een bericht gedeeld door SeaSunStefani / Alya Chaglar (@seasunstefunny) Een foto die is geplaatst door null (@seasunstefunny) op 04 jul 2018 om 13:41 CEST

Feeling like a QUEEN👑 @ivetesangalo #ahStefani Een foto die is geplaatst door null (@seasunstefunny) op 06 jun 2018 om 13:12 CEST

Feeling GOLD🤩 @badgalriri #ocean8 #badgalriri #rihanna #bestdressed #ahStefani @poiretofficial Een foto die is geplaatst door null (@seasunstefunny) op 14 jun 2018 om 12:40 CEST

Feeling like the sunshine☀️ #ahstefani vs. @ritaora #ritaora #redcarpet #redcarpetfashion #bestdressed Een foto die is geplaatst door null (@seasunstefunny) op 14 jul 2018 om 16:31 CEST

Copy paste😍 #ahstefani Een foto die is geplaatst door null (@seasunstefunny) op 30 mrt 2018 om 12:37 CEST

Stefani vs. @nicolekidman 😂🤩 #ahstefani Een foto die is geplaatst door null (@seasunstefunny) op 16 apr 2018 om 16:46 CEST

Who wore it better? @taylorswift vs. #ahStefani 🤩 #taylorswift #taylorswiftfan #redcarpetready #celebrity 💡Материал: упаковка от букета цветов😆 Een foto die is geplaatst door null (@seasunstefunny) op 04 mei 2018 om 14:08 CEST

Doubt is a killer. You just have to know who you are and what you stand for📸- @jlo vs. @seasunstefunny #ahstefani Een foto die is geplaatst door null (@seasunstefunny) op 29 mrt 2018 om 11:25 CEST

Who wore it better?😍 @kendalljenner vs. @seasunstefunny 📸One is never overdressed or underdressed with a little black dress.(c) #ahstefani Een foto die is geplaatst door null (@seasunstefunny) op 17 mrt 2018 om 13:18 CET

Red-carpet ready🤩 @arianagrande #ahstefani Een foto die is geplaatst door null (@seasunstefunny) op 18 feb 2018 om 10:37 CET

Hi @taylorswift 📽🤩 Who wore it better?😋 #ahstefani Een foto die is geplaatst door null (@seasunstefunny) op 28 jan 2018 om 10:06 CET