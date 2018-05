Schattig: Khloé Kardashian toont eerste beelden van dochter True MVO

12 mei 2018

16u24 0 Celebrities True, het dochtertje van Khloé Kardashian (33) en basketballer Tristan Thompson (27) werd op 12 mei één maand oud. Dat vierde haar mama door de eerste beelden van het meisje openbaar te maken.

"Gelukkige één maand oud-dag", zegt de trotse Khloé in een Instagram-filmpje. "Ik hou van je, mooie meid."

Fans zijn door het dolle heen bij het zien van de baby. "Kan je geloven hoe mooi dit kindje is?!"

Khloé en Tristan zijn nog steeds samen na een moeilijke periode waarin bekend raakte dat Tristan haar heeft bedrogen. Hoewel ze nog steeds twijfels heeft over de relatie, wil ze gewoon wat het beste is voor haar dochter, en dat is volgens haar een gezin stichten. "Ze doet alles in het teken van haar kind", weet een insider. "Khloé zet het geluk van haar dochter boven alles, en hoopt dat haar relatie sterk genoeg is om alles te overwinnen. Dat zou ook het beste zijn voor True."

💕Happy One Month True 💕 Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 12 mei 2018 om 14:37 CEST