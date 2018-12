Schatrijk koppel vliegt Beyoncé in voor hun bruiloftsfeest Redactie

Twee Indiase miljardairs hebben voor de extravagante bruiloft van hun zoon en dochter superster Beyoncé laten invliegen. De zangeres trad op tijdens de zogenoemde sangeet: een avond vol muziek en dans die traditiegetrouw voorafgaat aan een Indiase bruiloft. Welk astronomisch bedrag ze voor dat privéoptreden moesten betalen, willen ze echter niet zeggen.

Beyoncé was, zo maakte ze zelf bekend op Instagram, aanwezig op de party van Isha Ambani, dochter van de rijkste man van Azië. Zij huwt deze week met Anand Piramal, de zoon van een andere miljardair. Op sociale media deelde de superster een foto van haar oosterse outfit. Volgens Indiase media stond niet alleen Beyoncé op de gastenlijst, ook Hillary Clinton zou een uitnodiging hebben gekregen. De gasten zouden met honderd gecharterde vluchten naar India zijn overgevlogen.

Alle ontwikkelingen rond de bruiloft van Isha en Anad worden in India op de voet gevolgd. De laatste keer dat een bruiloft van een Indiase zakenfamilie zoveel aandacht kreeg, was in 2004. Toen trouwde Vanisha Mittal, dochter van ArcelorMittal-topman Lakshmi Mittal. De bruiloft vond plaats bij het kasteel van Versailles en kostte naar verluidt 55 miljoen dollar (ruim 48 miljoen euro).

De trouwerij van Isha Ambani en Anand Piramal is de derde grote bruiloft in India in korte tijd. Bollywood-sterren Deepika Padukone en Ranveer Singh gaven elkaar vorige maand het jawoord in Italië en gaven vervolgens vier feesten in India. Vorig weekend was het de beurt aan de Amerikaanse zanger-acteur Nick Jonas en de Indiase ster Priyanka Chopra. Isha Ambani was bij beide bruiloften van de partij, ze was zelfs een van de bruidsmeisjes van Priyanka.