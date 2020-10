Schandaal in Hollywood: Lily James kussend gespot met Dominic West. “Zijn vrouw ontdekte het via de pers” MVO

13 oktober 2020

10u02 2 Celebrities Het huwelijk tussen de Britse acteur Dominic West en zijn vrouw, Catherine FitzGerald, lijkt voorbij sinds romantische foto’s van hem en actrice Lily James de ronde doen. “Catherine is er kapot van”, zegt een vriendin tegen de Daily Mail.

De Britse tabloid zette de foto’s, die zondag werden gemaakt in Rome, maandag online. Op de beelden is te zien dat de 50-jarige Dominic en de 31-jarige Lily het buitengewoon gezellig met elkaar hebben terwijl ze de Italiaanse stad verkennen. Ze knuffelen op een terras en vooral Dominic kan niet van Lily afblijven. Op een bepaald moment worden ze zelfs innig kussend gespot. Het lijkt bovendien alsof de twee zich er helemaal niets van aantrekken wie hen kan zien. Toch was één belangrijke betrokkene nog niet op de hoogte: de huidige echtgenote van Dominic.

Compleet verrast

De affaire komt voor Dominics vrouw, Catherine, als een totale verrassing. Volgens een vriendin van het koppel waren de twee niet uit elkaar en hadden ze een ‘goed huwelijk’. “Ze hebben een prachtig huis en geweldige kinderen. Ze leken erg gelukkig.”

De foto’s van Lily en Dominic kwamen dus als een donderslag aan heldere hemel. “Catherine kreeg het nieuws te horen via de tabloids, net zoals iedereen. Uiteraard was ze er niet goed van. Ze probeert nu contact met Dominic op te nemen, maar hij neemt zijn telefoon niet op. Ze is totaal geschokt omdat ze niet wist dat dit achter haar rug om aan de gang was. Hun huwelijk? Tja, dat is nu waarschijnlijk voorbij.”

“Catherine wil de pers op dit moment nog niet zelf te woord staan, daar voelt ze zich nog niet klaar voor”, klinkt het. “Ze heeft dan ook geen woorden voor wat haar is overkomen. De realiteit moet nog tot haar doordringen.”

Dominic, die rollen speelde in onder meer ‘The Wire’ en ‘The Affair’, en Catherine vierden in juni nog hun tienjarig huwelijksjubileum. Het koppel heeft samen vier kinderen.

Lily, vooral bekend van de film ‘Mamma Mia! Here We Go Again’, werd afgelopen zomer nog gelinkt aan ‘Captain America’-acteur Chris Evans.

WORLD EXCLUSIVE: Married star of The Affair, Dominic West, pictured passionately kissing Lily James in Rome https://t.co/cZLOuXGTOs pic.twitter.com/cwpCC4kC0e Daily Mail Celebrity(@ DailyMailCeleb) link