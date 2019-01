Scarlett Johanssons gezicht wordt gebruikt in CGI-porno: “Vernederend, maar ik kan er niets tegen doen” MVO

02 januari 2019

10u51

Bron: Metro 0 Celebrities Scarlett Johansson (34) doet er alles aan om haar gezicht uit CGI-porno, ofwel computer-gegenereerde porno, te houden. Maar het mag niet baten. “Het is vernederend, maar ik kan er niets tegen beginnen.”

De zogenaamde ‘deepfake’-porno gebruikt gezichten die gemaakt zijn door een computer. Door middel van vergevorderde CGI-technologie (Computer Generated Images) plakt men het gezicht van celebrities op expliciete pornobeelden. Het ziet er akelig realistisch uit, en vormt een probleem voor vele bekende actrices.

“Ik lig er niet echt wakker van, omdat ik aanneem dat mensen wel wéten dat ik het niet echt ben”, verklaart Johansson. “Langs de andere kant is het gewoon beschamend...”

Een rechtszaak aanspannen heeft volgens haar geen zin. “Het internet is een donkere plaats, alles verwijderen is gewoon onmogelijk. Jammer genoeg circuleren er zelfs véél ergere dingen dan dit op het dark web. Voor mij persoonlijk heeft het ook zo’n invloed niet, maar sommige mensen kunnen hun job verliezen als hun werkgever denkt dat zo’n filmpje echt is.”

Eén deepfake-video met Scarlett in de hoofdrol werd op pornosites al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken. “Niemand kan voorkomen dat iemand mijn gezicht op het lichaam van iemand anders plakt”, verzucht ze zich. “Zelfs als het in Amerika strafbaar is, zijn de regels in Europa soms anders. Ik zal er nooit vanaf komen.”