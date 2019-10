Scarlett Johansson wil ook Marvel-film met alleen maar vrouwen MVO

15 oktober 2019

13u30 0 Celebrities In navolging van Brie Larson heeft ook Scarlett Johansson zich uitgesproken over een nieuwe Marvel-film met alleen maar vrouwelijke superhelden. Maandag zei ze in gesprek met Variety dat zij het plan voor zo’n film ook steunt.

“Ik weet niet hoe mijn toekomst eruit ziet, want het is iets onduidelijker voor mijn personage”, zegt Scarlett, waarmee ze refereert aan superheldin Black Widow die in ‘Avengers: Endgame’ het leven laat. “Maar die groep actrices is zo ontzettend sterk en als ze allemaal samen komen zijn ze explosief en niet te stoppen. Dus ja, ik maak me daar ook hard voor. Ik denk dat het publiek het ook wil, ik in ieder geval wel.”

Voor het überhaupt tot een film met alleen maar superheldinnen komt, schittert Scarlett volgend jaar eerst nog als Black Widow in haar eerste eigen film. In april 2020 moet die film in première gaan.

Vorige week zei Brie Larson, die de rol van Captain Marvel vertolkt in het Marvel-universum, dat ze samen met een aantal vrouwelijke collega’s naar producent Kevin Feige was gegaan om te praten over een film met alleen maar superheldinnen. “Dit is wel een project waar we echt gepassioneerd over zijn”, zei ze daarover.