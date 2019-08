Scarlett Johansson wederom de best betaalde actrice jv

Scarlett Johansson is voor het tweede jaar op rij de best betaalde actrice. Scarlett harkte tussen juni vorig jaar en dit jaar 56 miljoen dollar binnen, rekende het Amerikaanse zakenblad Forbes uit. Ook vorig jaar voerde ze de lijst aan, maar toen had ze 'slechts' 40,5 miljoen dollar op haar loonstrookje staan.



De blondine staat daarmee boven Modern Family-actrice Sofia Vergara (44,1 miljoen dollar) en Reese Witherspoon (35 miljoen dollar). Angelina Jolie, die de vorige keer nog vlak onder Scarlett stond, ontbreekt dit jaar in de top tien. Andere actrices die ditmaal niet bij de tien grootverdieners horen zijn onder anderen Mila Kunis, Julia Roberts en Cate Blanchett.

Hoewel de 34-jarige Scarlett weinig heeft te klagen over haar riante inkomen, zijn er wel zeven mannelijke collega's die vorig jaar meer verdienden. Dwayne 'The Rock' Johnson ving het meeste, hij zag zijn bankrekening groeien met maar liefst 89,4 miljoen dollar. Maar ook Chris Hemsworth, Robert Downey Jr, Akshay Kumar, Jackie Chan, Bradley Cooper en Adam Sandler hadden een hoger salaris. Sofia Vergara is de enige andere actrice die in de top tien zou staan als de lijsten gemengd zouden zijn.