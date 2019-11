Scarlett Johansson slikt controversiële uitspraken over transgenders weer in TDS

26 november 2019

22u32

Bron: ANP 0 Celebrities Actrice Scarlett Johansson (35) heeft toegegeven dat ze haar opmerkingen over transgenders verkeerd heeft verwoord. In een interview met Vanity Fair reageert ze op de ophef die haar sinds afgelopen zomer overschaduwd.

“Achteraf gezien, heb ik die situatie verkeerd behandeld”, vertelt Johansson. “Ik was me niet helemaal bewust van hoe de transgemeenschap zou reageren op cis-acteurs die transgenders spelen. Ik was ongeschoold.” Johansson geeft aan dat ze door een moeilijke tijd ging en daarom de situatie “verkeerd inschatte”. “Het is geen goed gevoel om te weten dat je ergens een beetje doof voor bent,” zegt ze.

Het interview met Vanity Fair komt een jaar nadat de actrice besloot om niet in ‘Rub & Tug’, een op waarheid gebaseerde film over een seksueel ambivalente eigenaar van een massagesalon, te spelen. Scarlett zou de rol van de eigenaar vertolken, maar het is nooit zover gekomen. Door een storm van kritiek vanuit de transgemeenschap besloot de actrice het filmproject te verlaten. In een verklaring zei ze toen: “Ik heb veel bewondering en liefde voor transgemeenschap en ik ben dankbaar dat het gesprek over inclusiviteit in Hollywood wordt gevoerd.”

Boom of dier

De kritiek op Johansson laaide weer op nadat ze afgelopen juli door As If Magazine werd geïnterviewd. “Acteren gaat door trends heen”, zei Johansson toen. “Als acteur zou ik iedereen, of een boom, of een dier moeten kunnen spelen, want dat is mijn werk.” Deze opmerkingen zijn volgens haar uit het verband getrokken.

De 35-jarige Amerikaanse is onder meer bekend van haar rollen in de Avengers- en Captain America-films. Johansson is nu te zien in de tragikomische film Marriage Story.