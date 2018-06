Scarlett Johansson ontkent dat ze bij Scientology auditie deed om Tom Cruise te daten MVO

28 juni 2018

06u41

Bron: ANP 0 Celebrities Scarlett Johansson ontkent met klem het verhaal dat ze ooit auditie heeft gedaan om te mogen daten met Tom Cruise. In een statement dat ze woensdag aan The Hollywood Reporter gaf, noemt de actrice het idee te moeten auditeren voor een relatie mensonterend.

Eerder deze week deed oud-medewerker van de Scientology Kerk Brendan Tighe uitspraken over actrices die een selectieprocedure ondergingen om een afspraakje met de acteur te krijgen na zijn breuk met Nicole Kidman. Hij noemde daarbij Scarletts naam, en ook die van actrice Erika Christensen.

"Ik weiger iemand de ruimte te geven het idee te verspreiden dat ik de integriteit mis om mijn eigen relaties te kiezen", aldus Scarlett in haar verklaring. "Alleen mensen als Brendan Tighe kunnen zo'n gek verhaal verzinnen."

De actrice is niet de enige die in opstand komt tegen de uitspraken, ook Scientology zelf kwam woensdag met een verklaring. Een woordvoerder verklaarde dat Brendan Tighe voornamelijk nachtwaker is geweest bij Scientology en zijn toegang tot prominenten in de kerk beperkt is gebleven tot het bekijken van beveiligingsbeelden.