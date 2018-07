Scarlett Johansson legt transgenderrol naast zich neer: "Ik ben ongevoelig geweest" TDS

Bron: Out Magazine 1 Celebrities Scarlett Johansson speelt dan toch geen transgenderman. Ze was gecast voor het personage in de film 'Rub & Tug', maar heeft na aanhoudende kritiek nu beslist de rol naast zich neer te leggen. " Ik besef dat ik ongevoelig ben geweest", zegt ze tegen Out Magazine.

Scarlett Johansson had via de sociale media enorm veel kritiek gekregen op haar rol. Critici vonden het jammer dat er geen echte transgender was gecast voor de rol. Haar woordvoerder liet toen weten dat de criticasters maar om commentaar moesten vragen bij Jeffrey Tambor, Jared Leto en Felicity Huffman, allemaal acteurs die in het verleden ook transgenders gespeeld hebben, waarvoor ze allemaal een prijs kregen.

Maar intussen kwam de actrice toch tot inzicht. "Sinds mijn eerste statement heb ik veel bijgeleerd over de transgender community", zegt ze. "Ik besef dat ik ongevoelig ben geweest. Ik heb veel respect en liefde voor de transgemeenschap en ik ben blij dat er steeds meer gepraat wordt over inclusiviteit in Hollywood." Hoewel ze enthousiast was voor de rol, begrijpt ze nu "waarom velen vinden dat hij door een transgender gespeeld moet worden". Ze hoopt nu in de toekomst met nog andere gemeenschappen samen te werken. "Om dit soort belangrijke verhalen aan de wereld te verkondigen", klinkt het.

Tweede keer

Het is al de tweede keer dat Scarlett onder vuur komt te liggen vanwege een filmrol. Ze speelde vorig jaar de hoofdrol in Ghost In The Shell, een rol die oorspronkelijk geschreven was voor een Aziaat. Velen vonden dat een vorm van whitewashing. Met die term wordt bedoeld dat er witte acteurs worden gecast voor rollen die eigenlijk door mensen met een andere etniciteit zouden moeten worden gespeeld.