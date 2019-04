Scarlett Johansson klaagt over paparazzi-praktijken: “Het is een kwestie van tijd voor iemand sterft” KD

11 april 2019

13u45 2 Celebrities Eerder deze week werd de Amerikaanse actrice Scarlett Johansson (34) in Los Angeles belaagd door paparazzi. Nu haalt de ster flink uit naar de fotografen. “Zelfs na de dood van prinses Diana zijn de wetten niet veranderd”, klaagt ze de feiten aan.

Scarlett klaagt vooral de werkwijze van de paparazzi aan. “Ze gaan steeds verder om te stalken en de mensen die ze fotograferen lastig te vallen”, staat er te lezen. “Ik werd gevolgd door vijf auto’s met rode zwaailichten en verduisterde ramen. Zelfs na de dood van prinses Diana in 1997 zijn de wetten rond paparazzi niet veranderd. Velen onder hen hebben een crimineel verleden en deinzen er niet voor terug om een misdaad te begaan voor een foto. Ze kunnen dagenlang in een zwarte auto wachten in stille buurten. Ze volgen mij en mijn vijfjarige dochter naar speelpleintjes om haar te fotograferen. Die plek zou verboden terrein moeten zijn”, klinkt het.

De blondine vond het haar plicht om na het incident naar de politie te stappen. “Ik zou anderen in een vergelijkbare situatie willen aanmoedigen om hetzelfde te doen. Zolang paparazzi door de wet niet worden beschouwd als de criminele stalkers die ze zijn, is het slechts een kwestie van tijd vooraleer iemand ernstig gewond raakt of sterft, zoals prinses Diana.”