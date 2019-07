Scarlett Johansson in defensief: “Ik sta achter diversiteit in Hollywood” IB

15 juli 2019

00u21

Bron: Belga 0 Celebrities De kritiek die Scarlett Johansson eerder uitte op het 'politiek correcte' casting-beleid in Hollywood, is volgens de actrice uit de context getrokken. Tegen Entertainment Weekly laat de actrice weten dat haar uitspraak “bewerkt is voor click bait”.

Zaterdag meldden diverse media, op basis van een interview in As If Magazine, dat Scarlett vond dat ze als actrice “elke persoon, elke boom en ieder dier zou mogen spelen” omdat acteren haar werk is. Hiermee refereerde ze aan het feit dat bepaalde acteurs en actrices juist wel of juist niet gecast worden op basis van hun huidskleur of gender.

“De vraag die ik in gesprek met de moderne kunstenaar David Salle beantwoordde, ging over de confrontatie tussen politieke correctheid en kunst", zegt de Avengers-actrice nu. “Persoonlijk vind ik dat, in een ideale wereld, iedere acteur wie dan ook zou mogen spelen en dat kunst, in al haar vormen, immuun moet zijn voor politieke correctheid. Dat punt probeerde ik te maken, maar dat kwam niet helemaal goed over.”

Diversiteit

De Amerikaanse erkent dat er nogal wat tegenstrijdigheid in haar werkveld bestaat en dat vooral Kaukasische cisgender-acteurs de voorkeur krijgen in het castingproces. “Niet iedere acteur heeft dezelfde mogelijkheden geboden gekregen, terwijl ik dat geluk wel had. Ik blijf daarom achter diversiteit in de industrie staan en blijf vechten voor projecten waar iedereen aan mee zou mogen doen.”

Johannsson kwam de afgelopen jaren meermaals onder vuur te liggen: vorig jaar zou ze een transman spelen in de film Rub & Tug, maar ze trok zich terug voor de rol na protest uit de transgemeenschap. In 2017 vertolkte ze een personage met Aziatische wortels in de film ‘Ghost In The Shell’, wat haar eveneens op kritiek kwam te staan.

lees verder onder de tweet:

Last week: Anyone should be able to play Ariel!



This week: ScarJo wants to play someone else? Cancelled!!!



You guys are funny. pic.twitter.com/LzwGLtg5FO Carol Roth(@ caroljsroth) link