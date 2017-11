Scarlett Johansson diep geraakt wanneer ze verneemt dat familie van haar omkwam tijdens Holocaust Redactie

Scarlett Johansson komt in het tv-programma Finding Your Roots ('Vind je wortels') te weten dat familie van haar omkwam in het ghetto van Warschau tijdens de Holocaust. Ze wist dat ze langs moederskant joodse roots had in Oost-Europa, maar meer niet. De actrice reageert dan erg emotioneel wanneer ze verneemt dat haar grootoom en zijn gezin stierven tijdens de bezetting van Warschau door de nazi's. Zijn broer, haar grootvader, was vertrokken naar Amerika en werkte daar als kruidenier in New York. Hoe verschillend het lot van beide broers was, raakt haar diep.

