Scarlett Johansson casht 40 miljoen dollar in een jaar

16 augustus 2018

22u30

Bron: AD 0 Celebrities Emma Stone mag zich niet langer 's werelds best betaalde actrice noemen. Scarlett Johansson heeft de Oscarwinnares van de troon gestoten. De 33-jarige Johansson verdiende tussen juni vorig jaar en juni dit jaar 40,5 miljoen dollar (35,6 miljoen euro), berekende zakenblad Forbes.

Daarmee staat de actrice, die dit jaar haar stem verleende aan de animatiefilm Isle of Dogs en voor Avengers: Infinity War weer in de huid kroop van Black Widow, boven Angelina Jolie en Jennifer Aniston. Jolie kreeg het afgelopen jaar 28 miljoen dollar (24,6 miljoen euro) bijgeschreven, voornamelijk dankzij het succes van Maleficent 2. Aniston verdiende 19,5 miljoen dollar (17,2 miljoen euro) voornamelijk met commercieel werk voor onder anderen Emirates airlines en Smartwater.

Emma Stone, die de lijst van vorig jaar aanvoerde met een inkomen van 26 miljoen dollar (22,9 miljoen euro), komt dit jaar niet eens terug in de top tien. Ook Emma Watson, Amy Adams en Charlize Theron, die zich vorig jaar nog bij de tien best betaalde actrices mochten rekenen, zijn hun plek kwijt.

Scarlett Johansson is geboren in New York. Ze dankt haar Deense naam aan haar vader Karsten, een architect uit Kopenhagen.