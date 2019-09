Scarlett Johansson blijft Woody Allen steunen: “Ik zou zo opnieuw met hem werken” SDE

04 september 2019

Nadat Dylan Farrow haar vader, regisseur Woody Allen, beschuldigde van misbruik, zegden heel wat Hollywood-acteurs hun steun aan de man op. Maar niet actrice Scarlett Johansson (34). In een interview met The Hollywood Reporter vertelt ze dat ze achter Allen zal blijven staan.

“Wat denk ik over Woody Allen?” zegt Scarlett Johansson in The Hollywood Reporter. Het is niet zo verwonderlijk dat de vraag komt. Nadat Dylan Farrow haar adoptievader beschuldigde van seksueel misbruik, hebben heel wat acteurs die in het verleden met hem gewerkt hebben, laten weten dat ze daar dik spijt van hebben. Denk maar aan mensen als Michael Caine, Timothée Chalamet en Greta Gerwig. En de regisseur kon geen verdeler voor zijn films meer vinden in de Verenigde Staten. Nochtans heeft Allen de feiten altijd ontkend. Maar Johansson, die al drie keer met hem samenwerkte, zal niet hetzelfde doen als haar collega’s. “Ik hou van Woody”, zegt ze. “Ik geloof hem en zou zo weer met hem samenwerken.”

Ze gaat verder: “Ik zie Woody wanneer ik kan, en praat er erg veel met hem over. Ik ben ook erg direct naar hem toe, en hij doet hetzelfde bij mij. Hij houdt vol dat hij onschuldig is, en ik geloof hem."