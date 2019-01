Sarah Paulson ziet zichzelf liever niet op het scherm: “Iedereen vormt zich een mening over mij” KD

16 januari 2019

10u26

Bron: ANP 0 Celebrities Sinds haar hoofdrol in de bejubelde miniserie ‘The People vs OJ Simpson’ is Sarah Paulson (44) een van de meest gevraagde actrices in Hollywood. De Amerikaanse actrice schitterde recent in Netflix-hit ‘Bird Box’ en is binnenkort in de bioscopen te zien in de thriller ‘Glass’. Maar haar eigen werk kijkt ze nooit meer terug, bekent de Emmy-winnares.

"Vroeger deed ik dat wel", legt ze uit. "Maar door alle aandacht die ‘The People vs OJ Simpson’ kreeg, ging ik mijzelf en mijn werk opeens met andere ogen zien. Opeens was ik mij in een zaal bewust van het feit dat er honderden mensen naar mij zaten te kijken, en dat iedereen in die zaal zich direct een mening over mij aan het vormen was. Opeens zag ik dat ene dingetje dat niet klopte, dat ik op de set anders had willen doen maar dat nu voor eeuwig - voor mijn gevoel verkeerd - in de videotheken en op Netflix zou staan.”

Deze manier van kijken dreigde afbreuk te gaan doen aan de enorm positieve ervaring die de draaiperiode voor haar was geweest. "Misschien dat ik alles later, als ik oud ben, nog eens terug ga zien", suggereert de actrice. "Maar nu koester ik gewoon de herinneringen aan de opnames. Aan het samenwerken met geweldige mensen. Dáár wil ik van na genieten, dat moment wil ik in mijn hoofd niet laten verpesten door mijn eigen kritiek of die van anderen. Je hebt je uiterste best gedaan en kan daar nu toch helemaal niets meer aan veranderen.”