Sarah Jessica Parker wil Ellen Degeneres als nieuwe Samantha in 'Sex & the City'-film MVO

18 januari 2018

14u13 0 Celebrities Sarah Jessica Parker blijkt het idee voor een derde film rond 'Sex & The City' nog niet uit haar hoofd te hebben gezet. Dat bleek in de show van Ellen DeGeneres van woensdag. Ze bood Ellen zelfs de rol van Samantha Jones aan.

Een paar maanden geleden werd bekend dat het derde deel van de filmreeks er niet zou komen. Boze fans dachten dat Kim Cattrall dwars lag en dat het project daarom was afgeblazen.

Kim onthulde daarop dat ze al lang geleden duidelijk had gemaakt dat ze niet wilde terugkeren als Samantha Jones in een vervolg. De actrice gaf ook Parker nog een veeg uit de pan omdat die deed voorkomen dat het Kim was die een vervolg tegenhield.

Logisch

In de Ellen DeGeneres Show stelde Parker voor dat er mogelijk toch nog een film kan komen, maar dan moeten de schrijvers en producenten wel een manier bedenken om Cattrall op een logische wijze uit het verhaal te schrijven. De actrice, die Carrie Bradshaw in de tv-serie en de twee films speelde, bood toen de rol van Samantha aan DeGeneres aan. "We kunnen misschien een nieuwe film overwegen, bijvoorbeeld als jij Samantha speelt." Ellen leek niet meteen tegen het idee.

Sarah Jessica werd toen serieus en vertelde dat ze het idee van een derde film nog niet volledig uit haar hoofd heeft gezet. Juist ook omdat Cattrall haar heeft aangespoord om door te gaan zonder haar.