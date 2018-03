Sarah Jessica Parker steunt Cynthia Nixon lva

04u41 0 Celebrities In navolging van haar vroegere Sex And The City-collega's Kim Cattrall en Kristin Davis, heeft nu ook Sarah Jessica Parker publiekelijk haar steun betuigd aan Cynthia Nixon, die gouverneur van New York wil worden.

SJP plaatste een foto van Cynthia op Instagram met een pakkende tekst erbij: "Een moeder. Een activiste. Iemand die ergens voor staat en gaat. Een vechter. Een rasechte New Yorker. Een hele goede vriendin. Mijn zuster op werkgebied, maar ook daarbuiten. Jij hebt niet alleen mijn stem, maar ook al mijn liefde en support."

Cynthia speelde de rol van Miranda Hobbs in de hitserie van HBO. Hoewel er de afgelopen maanden voornamelijk negatieve berichten naar buiten kwamen over met name SATC-actrices SJP en Kim Cattrall, vormt het viertal nu een front wat betreft de steun voor 'hun Miranda' op politiek gebied.

@cynthiaenixon A mother An activist An advocate A fighter A NY'er A dear friend Running for Governor of our great state. My sister on and off screen, you have my love, support and vote.