Sarah Jessica Parker: "Mijn hart is gebroken, dit doet zo veel pijn"

31 juli 2019

09u56 0 Celebrities Over de aanhoudende ruzie tussen Sarah Jessica Parker (54) en Kim Cattrall is al heel wat inkt gevloeid. De twee zitten al jaren in een onvervalste oorlog verwikkeld, sinds bleek dat Cattrall definitief niet wilde meewerken aan een derde ‘Sex And The City’-film. Toch heeft hun vete heeft er stevig op ingehakt bij Sarah Jessica Parker. “Mijn hart is gebroken, dit doet zo veel pijn”, vertelt ze nu voor het eerst.

Als Carrie en Samantha waren ze echte hartsvriendinnen in ‘Sex and the City’. Een gigantisch verschil met het echte leven, want achter de schermen vlot het al jaren niet meer tussen actrices Sarah Jessica Parker en Kim Cattrall. De twee leken elkaar zelfs hartsgrondig te haten, en staken dat niet onder stoelen of banken.

De bal begon te rollen toen de serie nog liep. Toen al waren er geruchten over spanningen tussen de actrices. Die kwamen evenwel pas écht naar buiten toen werd gesproken over een vervolg van de derde bioscoopfilm. Sarah Jessica was meteen voorstander, en ook Cynthia Nixon en Kristin Davis kropen graag weer in de huid van hun personages. Enkel Kim Cattrall had geen zin en daarmee werd het hele project geannuleerd, tot grote teleurstelling van de fans en Sarah Jessica. Kim was woedend dat zij de schuld kreeg en in een tv-interview zei ze dat ze nooit bevriend was met de andere actrices.

Dieptepunt

Begin vorig jaar bereikte hun oorlog een triest dieptepunt. Sarah Jessica had Kim via de social media haar medeleven betuigd naar aanleiding van het overlijden van haar broer. “Liefste Kim”, schreef ze, “ik stuur liefde en innige deelneming naar jou en je familie. Xx’”

“Je voortdurende pogingen om contact te zoeken, zijn een pijnlijke herinnering aan hoe gemeen je echt bent, toen en nu. Ik heb jouw liefde en steun niet nodig’, liet Kim haar collega meteen weten. “Jij bent mijn familie niet, en ook niet mijn vriendin. Ik vraag je nog één keer te stoppen met deze familiale tragedie uit te buiten om jouw imago van sympathieke meid op te poetsen.”

In een interview zegt Jessica Parker zegt nu dat de jarenlange vete haar enorm dwars heeft gezeten. “Ik ben er echt een hele tijd kapot van geweest, maar ik probeer het nu maar achter me te laten”, zegt ze. “Mijn hart is gebroken, dit doet zo veel pijn. Maar Ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken. Ik zal anderen nooit zo behandelen.”