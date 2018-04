Sarah Jessica Parker lanceert eigen bruidslijn: bekijk hier haar beste 'Sex and the City'-trouwlooks SD

24 april 2018

18u21

Bron: Kameraki 1

In 'Sex and the City' verscheen Sarah Jessica Parker (53) meermaals in spectaculaire bruidsjurken, van Vera Wang tot Vivienne Westwood. Het is dan ook niet verrassend dat de actrice nu met een eigen bruidslijn komt. De collectie bestaat uit tien jurken, en Parker lanceert er een bijbehorende schoenencollectie bij onder haar eigen schoenenmerk, zo maakt WWD bekend. De collectie is gemaakt in New York met stoffen als cashmere en stretch crêpe uit Spanje, Italië en Frankrijk. De prijzen liggen tussen 240 en 1960 euro, weet Vogue.