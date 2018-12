Sarah Hyland toont haar littekens in emotioneel filmpje: “Ik stootte de nier van mijn vader af en voelde me enorm schuldig” MVO

14 december 2018

11u34

Bron: Self 0 Celebrities ‘Modern Family’-actrice Sarah Hyland (28) heeft al veel meegemaakt als het op haar gezondheid aankomt. Ze onderging niet één, maar twee niertransplantaties omdat ze haar eerst donornier afstootte. “Dat voelde alsof ik het offer van mijn vader teniet had gedaan.”

Ongeveer twee jaar geleden moest Hyland opnieuw een niertransplantatie ondergaan, omdat haar eerste donornier niet meer werkte. Die nier had ze gekregen van haar vader, en het verlies kwam hard aan, vertelt ze in een emotionele video. “Als je vader je een tweede kans op leven geeft door zijn nier te doneren, en je die nier dan afstoot... Dat voelt bijna alsof het jouw fout is. Ik voelde me schuldig, ook al weet ik dat ik er niets aan kon doen.”

Dialyse

“We hebben alles geprobeerd om die nier te redden, maar de dokters legden ons uit dat je de nier moest vergelijken met een huis dat in brand was gevolgen. Je kan de brand blussen, maar je kan de brandschade niet ongedaan maken.”

“Terug aan de dialyse dan maar. Ik moest drie dagen per week vier uur lang aan een machine vastgemaakt worden. Ik was zo’n workaholic dat ik voor het dinsdag - donderdag - zaterdag schema koos, zodat ik maar 2 werkdagen zou missen.”

Depressie

Jammer genoeg redde de nier het niet, en moest ze verwijderd worden. “Ik was na de operatie heel depressief. Ik overwoog om zelfmoord te plegen. Al 26 jaar lang was ik een last geweest voor mijn familie. Iedereen moest me in de gaten houden en verzorgen.”

De dialyse duurde van februari tot oktober 2017. “In juli kwamen we erachter dat mijn broer een match was. Dat was goed nieuws, maar toch veel om te verwerken. Hij is mijn kleine broer, iemand waar ik eigenlijk voor zou moeten zorgen. En nu is hij het die mij een derde kans op leven heeft gegeven... Ik voelde veel druk om die nier niét af te stoten.”

Littekens

Daarnaast zegt de actrice dat ze zich nooit schaamde om haar littekens te laten zien, en dat doet ze dan ook. “Ik heb zeven operaties gehad nog voor ik vier jaar oud was. Eentje toen ik twintig was en eentje toen ik 22 was. En nu de nieuwe nog.”

Gelukkig gaat het nu beter. “Ik ben genezen en het ziet er voorlopig heel goed uit. Zonder mijn familie had ik het nooit gekund, ik denk dat liefde een grote factor is geweest in mijn genezingsproces. Nooit zal ik vergeten dat mijn broer - een groot bierliefhebber - maandenlang geen Guinness heeft gedronken om mij te redden. Ik hou zoveel van hem dat het pijn doet.”