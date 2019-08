Sarah Hyland heeft geen tijd voor spinoff-serie ‘Modern Family’ MVO

Bron: ANP 0 Celebrities Pech voor fans van ‘Modern Family’ die hoopten op een spinoff-serie over Haley Dunphy. Actrice Sarah Hyland, die elf jaar lang in de huid kroop van Haley, gaat na het aankomende laatste seizoen van de hitserie een comedyshow maken gebaseerd op eigen levenservaringen.

Sarah heeft niet alleen een rol in het nog titelloze project, ze produceert de show ook. Dit doet ze samen met producente Emily V. Gordon, die eerder een comedyfilm maakte gebaseerd op haar strijd tegen een bijna dodelijke infectie en haar huwelijk met komiek Kumail Nanjiani.

Volgens E! News is het nog niet bevestigd, maar is de kans groot dat Sarah’s gezondheidsproblemen onderwerp van de serie zullen zijn. De 28-jarige actrice worstelt al jaren met een ernstige nieraandoening. Ze onderging meerdere operaties en een niertransplantatie. Ook veroorzaakte het gewichtsverlies en had ze een tijdje last van suïcidale gedachten.

Doordat Hyland aan een nieuw project werkt, wordt dus indirect een streep gezet door een spinoff over Haley Dunphy. Dit ongetwijfeld tot grote teleurstelling van zenderbaas Karey Burke, die onlangs nog zei te hopen op spinoff. “Ik zou het fantastisch vinden. Niemand zou enthousiaster zijn dan ik als het zou gebeuren.” Wat betreft verhaallijn zou Haley een geschikte kandidaat zijn voor een eigen serie.