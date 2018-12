Sarah Hyland dacht aan zelfmoord na mislukte transplantatie Maxime Segers

10 december 2018

17u32

Bron: AD 0 Celebrities Sarah Hyland (28), bekend van de populaire serie Modern Family , heeft in een interview met het Amerikaanse SELF Magazine toegegeven aan zelfmoord te hebben gedacht na een mislukte niertransplantatie.

De 28-jarige actrice ontving in 2012 een nieuwe nier van haar vader om de aandoening waaraan ze lijdt, dysplasie, te genezen. De transplantatie was van groot belang, omdat de nier van Hyland een afwijking aan het nierweefsel had en niet goed functioneerde. Hoewel het de eerste jaren na de operatie goed ging, bleek na vier jaar dat haar lichaam de nieuwe nier afstootte. Daarom moest ze weer door de medische molen.



Na meerdere onderzoeken bleek dat haar vijf jaar jongere broertje geschikt was om een nieuwe nier aan Sarah te geven. Maar dat nieuws maakte haar erg onzeker. “Ik was depressief. Als een familielid je een tweede kans op een leven geeft, en vervolgens blijkt dat het mislukt, voelt het bijna alsof het je eigen fout is. Dat is het niet, maar zo voelde het we”, vertelt ze in het interview. “Toen het onderzoek aantoonde dat mijn broertje en ik een match waren, heb ik lang over zelfmoord nagedacht. Ik wilde niet wéér falen, zoals ik wel bij mijn vader deed”, luidt de schokkende onthulling.



Inmiddels is Sarah weer op de been. Vorig jaar september kreeg de actrice de langverwachte nier van haar jongere broertje. De transplantatie was een succes en vooralsnog zijn er geen tekenen dat haar lichaam de nieuwe nier afstoot.