Sandra Bullock had een oogje op Keanu Reeves TK

21 december 2018

11u37

Bron: ANP 0 Celebrities Sandra Bullock heeft tijdens een bezoek aan de Ellen DeGeneres Show toegegeven dat het soms lastig werken was met Keanu Reeves tijdens de opnames van de film ‘Speed’ uit 1994. De reden hiervan was dat Reeves 'erg lief en knap was', waardoor Sandra's hart wat sneller ging kloppen.

"Het was moeilijk voor me om serieus te blijven als hij me aankeek, ik begon te giechelen. Terwijl ik dat natuurlijk niet moest doen. We moesten een stuntopname doen waarbij mijn rokje steeds omhoog vloog. Keanu zorgde ervoor dat het allemaal goed bleef zitten, dat was zo lief van hem," aldus Sandra.

Tot een afspraakje kwam het nooit, wat volgens Sandra de reden is dat de twee nog steeds vrienden zijn. Reeves zou het wel zien zitten om opnieuw een film met Sandra te maken, zei hij in een interview uit 2017. "Ik ben daarmee bezig ja, om het juiste project te vinden voor ons. Er is nu nog niks, maar wie weet.”