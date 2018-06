Sandra Bullock gaf carrière bijna op: "Ik word anders behandeld omdat ik een vagina heb" KD

06 juni 2018

12u34

Bron: USA Today 0 Celebrities Het scheelde niet veel of Sandra Bullock (53) was geen steractrice geworden. De vedette gaf haar droom bijna op door het seksisme in Hollywood.

In een exclusief interview met USA Today vertelt de 'Ocean's 8'-ster over het seksisme in de entertainmentindustrie. De actrice walgde er zo erg van dat ze bijna ophield met acteren. "Ik dacht vaak: 'Misschien moet ik een ander beroep zoeken?'"



Volgens de actrice had ze vooral moeite met het seksisme door haar feministische opvoeding. "Ik droeg oogkleppen. Ik dacht dat iedereen in de wereld gelijk was." De ongelijkheid tussen man en vrouw blijft een bittere pil om te slikken. "Ik word anders behandeld omdat ik een vagina heb", zucht ze.