Sandra Bullock brengt mondkapjes naar ziekenhuis MVO

10 april 2020

16u14

Bron: ANP 0 Celebrities Sandra Bullock (55) heeft donderdag drie partijen medische mondkapjes afgegeven bij een ziekenhuis in Los Angeles. De actie was een idee van haar twee kinderen, Louis (10) en Laila (8).

De vriend van de actrice, fotograaf Bryan Randall, deelde een kiekje van de overhandiging bij een kinderziekenhuis in Los Angeles in zijn Instagram Stories. “De kids wilden mondkapjes doneren. Zesduizend ervan gingen naar de strijders aan de frontlinie in downtown L.A.”, schreef hij bij de foto, waarop te zien was dat de kinderen een briefje op het pakket hadden geplakt met een handgeschreven bedankje. “Louis en Laila hadden het niet beter kunnen zeggen”, aldus Randall.

Op de foto zwaait Bullock, met mondkapje op en handschoenen aan, in een hoekje naar de camera. Haar vriend grapt daarom: “Ik heb geen idee wie die freak in de achtergrond is.”