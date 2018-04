Sandra Bekkari verkoopt eigen brood: "Ik ben helemaal niet tégen brood, maar wel voor goed brood" Redactie

27 april 2018

00u00

Bron: HLN 0 Celebrities Haar boeken verkopen al lang als zoete broodjes, maar nu pakt Sandra Bekkari uit met een eigen brood. "Ik ben dus helemaal niet tégen brood, maar wel voor goéd brood", aldus de voedingsdeskundige en VTM-kokkin.

Omdat veel kijkers zich afvroegen waar ze nog écht volkoren speltbrood konden vinden, sloeg Sandra tussen de opnames van haar 'Open keuken' zelf aan het bakken. "Daar zijn veel proeven en mislukkingen aan voorafgegaan", lacht Bekkari. "Tot we een perfect lekker en gezond recept beet hadden. We hebben het gehouden op slechts acht natuurlijke ingrediënten, zonder additieven of E-nummers. Het is een 100% volkoren speltmeelbrood, iets wat je lang niet overal kan vinden. Je vindt vaak wel donkere broden, maar die zijn niet noodzakelijk allemaal even gezond. Ons nieuwe brood is puur, rijk aan vezels met een heerlijk krokante korst door het bakken op steen. Het bevat 25% minder zout en heeft een unieke smaak door het gebruik van desem, een beetje olijfolie en een toets van honing."

Het Sandra Bekkari-brood ligt vanaf maandag bij Carrefour.